هل يتعرض الجنيه المصري لضربة قوية قبل 30 يونيو؟

اتخذت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز وجهة نظر أكثر تشاؤما عن الأوضاع المالية لمصر مقارنة بصندوق النقد الدولي وتوقعت انخفاضا إضافيا في قيمة العملة المحلية.

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وتقول بلومبرغ إنه على الرغم من توقع تدفقات صافية كافية لتغطية عجز الحساب الجاري لمصر خلال السنة المالية 2026، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط ​​احتياطيات البنك المركزي الإجمالية حوالي 32 مليار دولار خلال الفترة – نصف المستوى الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل مصر إليه خلال نفس الفترة، رغم ارتفاع المخزون إلى أكثر من 34 مليار دولار في الأشهر الأخيرة.

كما تتوقع ستاندرد آند بورز أن تنخفض العملة المحلية بحوالي 53٪ بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو، وسيتبعه انخفاض متواضع في السنوات اللاحقة، حسبما قال المحللون بقيادة تريفور كولينان في بيان سابق.

وخفضت شركة التصنيف مصر عند B، على قدم المساواة مع نيكاراغوا والجبل الأسود وأوغندا.

ومن وجهة نظر ستاندرد آند بورز، "قد لا تغطي مصادر التمويل المصرية متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة" في العام المالي الحالي والعام المقبل، والتي تقدرها بنحو 37 مليار دولار.

وحذرت من أن "عدم إحراز تقدم" في تنفيذ الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي يزيد من المخاطر حيث قد يكون الداعمون بتأخير أو عدم تزويد مصر بالأموال المتفق عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الواردات والتضخم وأسعار الفائدة ومخزون الدين الحكومي، ودفعات الفائدة.

حوالي 70٪ من الدين الحكومي في مصر محلي وبالعملة المحلية، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز.

ويقدر أن الحكومة توجه أكثر من خمس جميع الإيرادات لمدفوعات الفوائد، وهي ثالث أعلى نسبة من بين 137 ديون سيادية تقوم بتصنيفها على مستوى العالم.

ستاندرد آند بورز هي ثالث مقيِّم ائتماني رئيسي يتخذ إجراءات سلبية بشأن مصر في الأشهر الأخيرة، حيث ساهم التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في أسوأ أزمة للعملات الأجنبية في البلاد وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.

في فبراير، خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس تصنيف ديون مصر إلى درجة أعمق في المنطقة غير المرغوب فيها، بعد قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتخفيض نظرتها إلى سلبية من مستقرة.

في حين صنفت وكالة فيتش مصر فوق ستاندرد آند بورز خطوة واحدة، فإن موديز لديها بالفعل درجة أقل عند B3.

التزمت الحكومة بالسماح بسعر صرف أكثر مرونة، مما مكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، استمر انخفاض العملة في أعقاب فترات طويلة من الاستقرار.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن صندوق النقد الدولي لديه “نظرة أكثر تفاؤلاً” بشأن إجمالي الاحتياطيات المصرية “مع تحسن ميزان المدفوعات وصرف تمويل البرنامج”.

لكن في الوقت الحالي، يريد صندوق النقد الدولي من مصر أن تسن المزيد من الإجراءات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج المساعدة الخاص بها، في انتظار رؤية صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة.

على الرغم من أن تداول الجنيه لم يتغير كثيرًا في السوق الفورية، إلا أن القلق بين المستثمرين قد ازداد بشأن ما سيكون رابع تخفيض لقيمة العملة المصرية منذ مارس 2022. وقد ضعفت العملة بنحو 50٪ خلال العام الماضي، لكنها لا تزال أقوى بكثير من أسعار السوق السوداء، مما يؤكد وجود مخاطر.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن أحد الأسباب الرئيسية لتعرض العملة للضغط مؤخرًا هو أن الشركات "تخزن أرباحها من العملات الأجنبية، نظرًا لعدم اليقين بشأن قيمة الجنيه المصري".

وقالت ستاندرد آند بورز إن الصناعات التي تجني العملات الصعبة تتشبث بالدولار، لذلك فإن سوق البنوك يشهد "توافرًا محدودا نسبيا" للعملات الأجنبية".

وقالت ستاندرد آند بورز: "هناك حاليا حركة محدودة يومية في سعر الصرف الرسمي، ونحن نتفهم أن هذا يرجع إلى الطلب المحدود حيث يبدو أن المشاركين في السوق مترددين في شراء العملات الأجنبية، بينما تنتشر شائعات عن المزيد من التخفيضات في قيمة العملة".

المصدر: بلومبرغ