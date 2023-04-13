المصريون يترقبون.. محللة اقتصادية تتحدث لـRT عن تطورات هامة بشأن تعويم الجنيه

تحدثت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، عن حدوث أمر غير متوقع في البورصة المصرية سيؤدي لانخفاض قيمة الجنيه.

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وقالت المحللة الاقتصادية المصرية: "العالم في وادي والبورصة المصرية في واد أخر

فبعد تغير القوى الاقتصادية حول العالم، واتجاه روسيا والصين وإيران والهند لاستحداث أساليب للتبادل التجاري بعملة جديدة لا تعتمد على الدولار، حتى أن الروبل الروسي والاسترليني حقق أول ارتفاع أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، ووسط الأحاديث المتكررة عن ضعف الدولار، إلا ان البورصة المصرية لها رأي أخر".

وتابعت رمسيس في تصريحات لـRT: "مع تعثر بيع حصص من شركات حكومية لمستثمر استراتيجي، وخاصة في مجال النفط والطاقة ورفض إحدى الدول العربية إتمام صفقات الاستحواذ بحجة أن الجنيه أعلى من قيمته الحقيقية، وأنة لا بد من تحريك أو مزيد من خفض الجنيه مقابل الدولار لاتمام تلك الصفقات، حدث في جلسة تداول الخميس ما هو غير متوقع حيث ارتفع أحد الأسهم القيادية في قطاع البنوك وهو السهم صاحب الوزن النسبي الأكبر

بنسبة 14%، وتحرك من سعر 52.5 للسهم إلى قرابة 58.5 للسهم الواحد، وهو ما يعطي انطباعا أن خفض الجنيه أصبح وشيكا جدا فهذا السهم يتداول في البورصات العالمية

وتحركاتة كانت على انخفاض، ولكن بسبب أن تلك الأسواق ستكون مفتوحة أي تداول فيها على الرغم من توقف بورصة مصر عن التداول".

ونوهت بأن المؤسسات المحلية أخذت تحركات استباقية لارتفاع السهم في البورصات العالمية

في أخر يوم تداول في البورصة المصرية قبل إجازات عيد القيامة وأعياد شم النسيم والتي ستشمل الأحد والاثنين القادمين وتعود البورصة للتداول الثلاثاء المقبل، على أن يستمر التداول ليومين فقط وهما الثلاثاء والأربعاء قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت المحللة الاقتصادية المصرية في النهاية إنه قد قوبل ارتفاع السهم بهذا القدر لموجة من التعجب لدي المتعاملين، مع شبة تأكيدهم أن التعويم قادم لا محالة.

المصدر: RT