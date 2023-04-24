تغير الاقتصاد العالمي والتجارة الروسية الصينية.. أبرز تصريحات وزير المالية الروسي

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأنه في حال فرض حظر كامل على الصادرات من دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا فسيكون بالإمكان شراء البضائع من الدول الصديقة.

وقال سيلوانوف متحدثا في فعالية "ماراثون المعرفة" اليوم الاثنين: "دول الاتحاد الأوروبي تدعو إلى حظر الصادرات إلى بلدنا. جيد هم يعتقدون بأنه لا يمكننا شراء البضائع إلا من عندهم. نفس السلع وربما بجودة أفضل سنشتريها من الدول الصديقة إذا لزم الأمر".

وأكد الوزير الروسي أن الاتحاد الأوروبي بالفعل قد استنفد احتمالات فرض عقوبات من شأنها إلحاق الضرر بروسيا، لافتا إلى أن العالم الآن في المرحلة الحادة الأولى لتغيير النظام الاقتصادي.

التجارة بين روسيا والصين:

وأشار إلى أن أكثر من 70% من التسويات في التجارة بين روسيا والصين تتم بالعملات الوطنية، وقال: "إذا نظرنا إلى هيكل التجارة بين روسيا والصين فإن أكثر من 70% منها تتم بعملات وطنية".

وشدد على أن التسويات تتم بالروبل واليوان الصيني وهو أمر مفيد للطرفين، وأضاف وزير المالية الروسي، أن هذا المؤشر كان قبل عام أو عامين عند 30%.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، قررت موسكو التحول شرقا وإعطاء زخما لعلاقاتها مع دول آسيا ومنها الصين والهند، ودول الشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي