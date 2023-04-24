"روساتوم": تزايد الاهتمام بمحطات الطاقة النووية العائمة

صرح المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، خلال حدث مرتبط بالمعرفة، بأن عشرات الدول أبدت اهتماما بمحطات الطاقة النووية الروسية العائمة.

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وردا على سؤال طرح في ماراثون المعرفة الأول حول الدول المهتمة بالمشاريع الروسية مثل "أكاديميك لومانوسف"، قال ليخاتشيف: "هناك عشرات البلدان وبلدان مختلفة تماما وتحديدا البلدان التي تمتلك سواحل طويلة على سبيل المثال البرازيل والأرجنتين. كذلك هناك العديد من البلدان التي لديها هيكل جزيرة مثل إندونيسيا وماليزيا".

و"أكاديميك لومونوسوف" هو اسم أول مفاعل نووي عائم في العالم، والذي يتألف من وحدة للطاقة مجهزة بأحدث سبل السلامة والأمان النووي للمفاعلات النووية، والتي تراعي تنفيذ بنية تحتية ساحلية في موقع الإرساء مثل حواجز الأمواج وخطوط الكهرباء.

وقد تم بناء هذه الوحدة فى أحواض السفن باستخدام نفس تكنولوجيا البناء المتخصصة فى كاسحات الجليد النووية والسفن البحرية.

المصدر: RT + تاس