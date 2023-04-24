صحيفة: ميزانية روسيا تلقت 20 مليار روبل كمساهمات مجانية من البزنس

قالت صحيفة RBC، إن ميزانية الدولة في روسيا، تلقت منذ ديسمبر 2022 الماضي، مبلغ 20 مليار روبل كمساهمات مجانية من البزنس والشركات.

وأضافت: "وفقا لمادة الميزانية الفيدرالية "منح مقدمة من المؤسسات غير الحكومية"، تلقت ميزانية الدولة 20 مليار روبل (حوالي 250 مليون دولار) وذلك منذ ديسمبر عام 2022".

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ظهر نظام المساهمات في ميزانية الدولة من معاملات بيع الشركات الروسية من قبل شركات من دول غير صديقة في ديسمبر 2022.

ووفقا لذلك، يجب أن تتم الموافقة على كل معاملة من هذا القبيل، من قبل لجنة فرعية خاصة من اللجنة الحكومية للاستثمار الأجنبي، مع مراعاة الامتثال لجميع الشروط المحددة لذلك.

وأحد هذه الشروط، ينص على إرسال مساهمة في الميزانية بمبلغ لا يقل عن عشرة، وبعد ذلك - ما لا يقل عن خمسة في المئة من "مبلغ الصفقة التي يتم تنفيذها".

المصدر: نوفوستي