روسيا.. تحسن في عجز ميزانية البلاد

أظهرت تقديرات أولية لوزارة المالية الروسية أن ميزانية البلاد في الفترة من يناير إلى مارس 2023 سجلت عجزا بقيمة 2.4 تريليون روبل، وبذلك تكون الميزانية قد سجلت تحسنا طفيفا.

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وقالت الوزارة إن نفقات الميزانية ارتفعت من يناير إلى مارس 2023 بنسبة 34% إلى 8.077 تريليون روبل، فيما وصل حجم الإيرادات في نفس الفترة إلى 5.677 تريليون روبل بانخفاض نسبته 21% عن نفس الفترة من العام 2022.

وأضافت الوزارة الروسية في بيان أن "نظام الموازنة بشكل عام يظهر ديناميكيات إيجابية في الإيرادات على أساس سنوي".

وللمقارنة فقد كان عجز الميزانية الروسية في أول شهرين من العام الجاري (يناير وفبراير 2023) عند مستوى 2.581 تريليون روبل، وكانت الميزانية قد سجلت في الفترة المذكورة من العام الماضي فائضا بمقدار 415 مليار روبل.

وفي فبراير الماضي، أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أنه سيتم الوفاء بجميع التزامات الإنفاق في الميزانية الروسية المخطط لها لعام 2023، مشددا على وجود موارد كافية لذلك.

وأبقعت وزارة المالية الروسية الشهر الماضي على توقعاتها حول عجز الميزانية دون تغيير، وقالت إن العجز في العام 2023 لن يزيد عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: نوفوستي + إنترفاكس