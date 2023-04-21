البنوك الروسية تسجل أرباحا قياسية

أفاد البنك المركزي الروسي بأن البنوك الروسية في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام سجلت أرباحا قياسية عند 900 مليار روبل، وأشار إلى أنه تم تحقيق ذلك بفضل عدة عوامل مثل ضعف الروبل.

وبحسب نتائج الربع الأول من عام 2023 بلغ صافي أرباح البنوك الروسية 881 مليار روبل، وفي شهر مارس الماضي وحده تم تسجيل أرباح عند 330 مليار روبل.

وفي فبراير 2023 تم تسجيل ربح صافي عند 293 مليار روبل، وفي يناير الماضي 258 مليار روبل.

وقبل ذلك سجل القطاع المصرفي الروسي ربحا قياسيا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام 2021، حينها تم تسجيل 700 مليار روبل.

المصدر: أر بي كا