الذهب الأسود يعود إلى المنطقة الخضراء

عادت أسعار النفط للارتفاع في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز مستوى 6%.

وبحلول الساعة 14:57 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.22% إلى 81.28 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.26% إلى 77.57 دولار للبرميل.

وتشهد أسعار النفط أول انخفاض أسبوعي خلال أربعة أسابيع، بنسبة 5.84% لمزيج "برنت" وبنسبة 5.97% للخام الأمريكي.

وعزا خبراء انخفاض أسعار النفط في نهاية هذا الأسبوع إلى ضعف البيانات الاقتصادية، والتي يمكن أن يفسرها المستثمرون على أنها تشير إلى مخاطر الركود وانخفاض الطلب على النفط.

المصدر: برايم + بلومبرغ