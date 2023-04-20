من بينهم الأمير الوليد بن طلال.. كم جنى أكبر ملاك أفراد في سوق الأسهم السعودية في 2022؟

أعدت صحيفة "الاقتصادية" تقريرا أفادت فيه بأن أكبر 10 ملاك أفراد في الأسهم السعودية جنوا 1.78 مليار ريال عوائد نقدية نظير استثماراتهم خلال 2022 بمتوسط عائد 2%.

وقالت الصحيفة في التقرير، الذي استند إلى بيانات سوق الأسهم السعودية "تداول"، إن قيمة ملكية أكبر عشرة ملاك أفراد في سوق الأسهم السعودية "السوق الرئيسة" بلغت نحو 89.77 مليار ريال (23.9 مليار دولار).

وحددت أكبر عشرة ملاك أفراد في الأسهم السعودية بحسب الترتيب وهم: "الدكتور سليمان الحبيب "الحبيب"، الأمير الوليد بن طلال "المملكة"، خالد الراجحي "بنك البلاد، أسمنت العربية"، محمد السبيعي "المواساة"، ناصر السبيعي "المواساة"، سليمان السليم "المواساة"، حمد الصقري "وقت اللياقة"، عبدالرحمن الراجحي "بنك البلاد"، سليمان السيف "السيف غاليري"، حكمت الزعيم "كابلات الرياض".



ورغم تصدر الدكتور سليمان الحبيب قائمة أكبر عشرة ملاك أفراد، إلا أن الأمير الوليد بن طلال حصل على أعلى توزيعات نقدية بين الملاك العشرة، لتبلغ توزيعاته النقدية 854.5 مليون ريال خلال العام الماضي، بعد إعلان شركة "المملكة" عن توزيعات بواقع 28 هللة للسهم الواحد وبعائد يمثل نحو 3.3%.

وحققت شركة المملكة القابضة في عام 2022 أرباحا قياسية بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2005، حيث حققت الشركة 6.96 مليار ريال بنمو 5.8 مرة عن عام 2021.



وبينت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس يعود إلى مكاسب من بيع نصف حصة الشركة في شركة زميلة، إضافة إلى الارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.



وفي المرتبة الثانية، جاء الدكتور سليمان الحبيب، بعد إعلان مجموعة سليمان الحبيب الطبية توزيعات نقدية تقدر بنحو 3.48 ريال للسهم، حيث مثلت حصته 487.6 مليون ريال، ليبلغ العائد النقدي للتوزيعات نحو 1.2%.



وفي المرتبة الثالثة جاء خالد الراجحي، الذي يمتلك أسهما في بنك البلاد وكذلك أسمنت السعودية، حيث حصل على توزيعات نقدية بواقع 78.8 مليون ريال، منها 44.55 مليون ريال نصيبه من توزيعات بنك البلاد، ونحو 34.21 مليون ريال من خلال توزيعات "أسمنت السعودية".

المصدر: الاقتصادية