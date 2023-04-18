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بعد تراجعها بسبب الدولار.. كيف تم تداول أسعار النفط؟

مال وأعمال

بعد تراجعها بسبب الدولار.. كيف تم تداول أسعار النفط؟
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها أمس بنحو ملحوظ في ظل صعود مؤشر العملة الأمريكية الدولار.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.49% إلى 81.23 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.54% إلى 85.22 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي تعاملات أمس الاثنين تراجعت أسعار الذهب الأسود مع ارتفاع الدولار وسط توقعات باحتمال قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في مايو 2023، الأمر الذي من شأنه أن يقوض آمال التعافي الاقتصادي.

المصدر: RT + بلومبرغ

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