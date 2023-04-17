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ماذا يخبئ المستقبل للاقتصاد الروسي؟

مال وأعمال

ماذا يخبئ المستقبل للاقتصاد الروسي؟
Sputnik
صورة تعبيرية
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أظهر تقرير لموقع "أر بي كا" الاقتصادي، والذي استند لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية، أن نمو الاقتصاد الروسي في العام 2026 سيكون عند 2.8%.

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وبحسب المقال سيتأثر النمو الاقتصادي بانتعاش جزئي في طلب المستهلكين تحت تأثير ارتفاع الأجور.

كذلك أشار التقرير إلى أن معدل نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة سيكون عند 4.5%، ومعدل نمو تجارة التجزئة عند 3.6%، ونمو الأجور الحقيقي 2.5%.

كما رسم التقرير نظرة متفائلة لسعر صرف الروبل الروسي، إذ يتوقع أن يكون في العام 2026 عند مستوى 70.6 دولار للروبل الواحد أما سعر برميل النفط من ماركة "برنت" فعند 152.5 دولار للبرميل.

المصدر: نوفوستي

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