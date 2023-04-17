الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو

صعدت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجع تم تسجيله مؤخرا.

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وبحلول الساعة 12:03 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 39 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 81.40 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 83 كوبيكا إلى 89.37 روبل.

في حين تراجع سعر صرف العملة الصينية اليوان بواقع 7 كوبيكات إلى 11.82 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وقال الخبير يفغيني لوكتيكوف من "بروم سفياز بنك" إنه "لا توجد أسباب مهمة لاستمرار ضعف العملة الروسية". وتوقع الخبير أن ينخفض الدولار في غضون أسبوع مع اقتراب ذروة الفترة الضريبية في أبريل الجاري إلى نطاق 75 - 78 روبلا.

المصدر: نوفوستي