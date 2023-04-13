السعودية.. التضخم ينخفض إلى 2.7 %

حافظ معدل التضخم في المملكة على استقراره النسبي خلال الربع الأول من عام 2023، وفق نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس.

وفي التفاصيل، حافظ معدل التضخم في المملكة على استقراره النسبي خلال الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ 3.4 % في شهر يناير 2023، ثم حقق انخفاضا في الشهر التالي فبراير 2023، إذ بلغ 3.0 %، ليصل في شهر مارس 2023 إلى 2.7 %، محققا بذلك استقرارا نسبيا في الربع الأول من عام 2023، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت "واس" إلى أن نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس من عام 2023 تعكس استقرار معدلات التضخم في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023 نتيجة متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن التدابير والإجراءات التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لحل أزمة سلاسل الإمداد التي كانت مُتوقعة، وظهرت بوادرها عقب خروج العالم من جائحة كورونا، والتي ما يزال يعاني كثير من الدول من تبعاتها حتى الآن.





المصدر: "واس"