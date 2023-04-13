وزير سعودي يكشف سبب اجتماع الأمير محمد بن سلمان بالوزراء وسط البحر الأحمر (فيديو)

كشف وزير التجارة السعودي ماجد القصبي عما دار في اجتماع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الوزراء لحثهم على استغلال ثروات البحر الأحمر.

وخلال لقاء بقناة mbc قال ماجد القصبي: "أنا رجل بحر وبحب البحر وكنا معطيين ظهرنا للبحر.. ولكن أسأل السعوديين وش يعرفون عن البحر، قلة منهم يعرفون البحر الأحمر..كنا معطيين ظهرنا للبحر الأحمر كله".



وأكمل: "عقد الأمير محمد بن سلمان ورش عمل للوزراء بالبحر الأحمر، أتى بجميع الوزراء وأجلسنا في صلب البحر حتى نعيش وسط الثروة الحقيقية".



وأردف: "كل هذه الإمكانيات حرام، غيرنا يملك عٌشر ما عندنا وطايرين بها طير ..نحن لدينا ها الإمكانيات والثروة ، لدينا مزيج سحري للسياحة ، الشمس والبحر والجزر والرمل والبيئة بالإضافة للشعب السعودي الكريم المضياف، إيش تبوا أحسن من كذا".

المصدر: "MBC"