"نفطو غاز" تدعي أنها ربحت قضية في محكمة التحكيم ضد روسيا

ذكرت شركة "نفطو غاز" الأوكرانية، اليوم الخميس، أن هيئة التحكيم في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصدرت حكما لصالحها في قضية مرتبطة بأصول في القرم الروسية مع موسكو.

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وادعت الشركة الأوكرانية أن المحكمة تبنت القرار في 12 أبريل الجاري، وقالت في منشور في صفحتها بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "5 مليارات دولار، يجب أن تدفع روسيا هذا التعويض لشركة "نفطو غاز" عن الأضرار الناجمة عن مصادرة أصول في شبه جزيرة القرم. تم اتخاذ القرار ذي الصلة من قبل هيئة التحكيم في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في 12 أبريل 2023".

وزعمت الشركة الأوكرانية أنها "خسرت منصات حفر وأنابيب غاز ومباني إدارية" بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا، وبحسب الجهة الأوكرانية: "إذا فشلت موسكو في الامتثال لقرار المحكمة فيحق لكييف بناء على اتفاقية نيويورك لعام 1958 أن تبدأ عملية الاعتراف والقبول بتنفيذ القرار على أراضي تلك الدول التي توجد فيها أصول روسية (دول ثالثة)".

واللافت أن إعلان الشركة الأوكرانية جاء رغم أن الدائرة الصحفية للمحكمة لم تصدر بعد أي قرارات بشأن هذا الموضوع.

وبدأت هيئة التحكيم في لاهاي جلسات الاستماع لتحديد مبلغ التعويض لشركة "نفطو غاز" عن "الفرص الضائعة لاستخدام الأصول في شبه جزيرة القرم" في فبراير، وبلغت مطالبة السلطات الأوكرانية 10 مليارات دولار.

وكانت الشركة الأوكرانية قد رفعت في سبتمبر 2017 دعوى قضائية ضد روسيا أمام المحكمة الدولية للمطالبة بتعويض عن الخسائر الناجمة عن فقدان الأصول في شبه جزيرة القرم.

وشملت القائمة أصول إنتاج تملكها شركة طاقة في القرم، والتي كانت تتبع لـ"نفطو غاز" قبل قرار سكان شبه الجزيرة العودة إلى قوام روسيا، كذلك تضمت منشأة تخزين تحت الأرض.

المصدر: تاس