في 2022.. إسرائيل أصبحت أكبر مستورد للفودكا الروسية

تصدرت إسرائيل العام الماضي دول العالم باستيراد الفودكا من روسيا، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" عن بيانات من منصة "كومتريد" (Comtrade) التابعة للأمم المتحدة.

وضاعفت إسرائيل بأكثر من أربعة أضعاف مشترياتها من هذا المشروب من الناحية النقدية من روسيا في 2023 إلى 24.7 مليون دولار من 5.7 مليون دولار في العام الذي قبله 2021.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، حيث خفضت وارداتها من الفودكا الروسية إلى 7.5 مليون دولار من 43.4 مليون دولار مستوردة في عام 2021.

فيما احتلت أرمينيا المركز الثالث في هذه القائمة في 2022، على الرغم من أنها خفضت واردات المشروب من روسيا بمقدار النصف تقريبا إلى 6.9 مليون دولار من 13.2 مليون دولار في 2021.

وقامت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا في إطار العقوبات على روسيا بتقييد استيراد بعض البضائع من روسيا، وأثرت القيود أيضا على المشروبات الكحولية.

المصدر: نوفوستي