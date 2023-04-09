موسكو تحتل المركز الـ6 عالميا بعدد المليارديرات

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة بالمدن العشر الأولى عالميا بعدد المليارديرات، احتلت فيها موسكو المركز السادس.

واحتلت موسكو المركز السادس، متجاوزة مومباي الهندية، ومتخلفة عن لندن التي حلّت في المركز الخامس.

ويشار إلى أن 61 مليارديرا يعيش في موسكو، بزيادة 8 مليارديرات عن عام 2022.

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وتشير المجلة إلى أن "موسكو ارتفعت من المركز السابع إلى المركز السادس. وبلغت ثروة 61 مليارديرا 307 مليارات دولار، أي بزيادة 92 مليار دولار عن العام الماضي".

وذكرت أن أثرى شخص في موسكو هو رجل الأعمال، فلاديمير بوتانين وتقدر ثروته بـ23.7 مليار دولار أمريكي.

ووفقا للمجلة، فإن المدينة الأولى من حيث عدد المليارديرات كانت نيويورك، التي تضم 101 مليارديرا بلغت رؤوس أموالهم 616.8 مليار دولار.

وحصل مايكل بلومبيرغ على لقب أغنى سكان نيويورك بثروة صافية قدرها 94.5 مليار دولار وفي المركز العاشر حلت سان فرانسيسكو بـ37 مليارديرا.

وتشمل القائمة لندن، وهونغ كونغ، وبكين، وشانغهاي، ومدينة شنتشن الصينية، وسنغافورة، ومدينة دلهي الهندية.

المصدر: نوفوستي