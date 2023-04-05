ماسك يخسر مكانته كأغنى أغنياء العالم واسم جديد يتصدر القائمة.. تصنيف أثرياء العالم لـ2023

خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مكانته كأغنى أغنياء العالم، ووفقا لتصنيف "فوربس" لمليارديرات العالم لعام 2023 تصدر اسم جديد للقائمة وهو قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو.

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ووصل أرنو إلى الذروة على خلفية عام حافل بالإنجازات لشركته LVMH، حيث ارتفعت الإيرادات والأرباح والأسهم إلى مستويات قياسية، مضيفة 53 مليار دولار إلى ثروة أرنو خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو أعلى ربح لأي ملياردير هذا العام.

ويتصدر المهندس برنارد أرنو، البالغ من العمر 74 عاما، قائمة 2023 بثروة قدرها 211 مليار دولار، متجاوزا إيلون ماسك بمبلغ 31 مليار دولار، وفقا لحسابات "فوربس".

وتمتلك شركة أرنو العلامات التجارية التالية: لويس فيتون، وكريستيان ديور، وتيفاني، وسيفورا، وجيفنشي، ومارك جاكوبس، وغيرها.

وحل ماسك في المركز الثاني بعد أن تراجعت ثروته من 219 مليار دولار في العام الماضي إلى 180 مليار دولار حاليا.

فيما احتل جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" المركز الثالث على الرغم من تراجع ثروته بصورة كبيرة من 171 مليار دولار في العام الماضي إلى 114 مليار دولار.

وبشكل عام انخفضت قيمة أثرياء العالم إلى نحو 12.2 تريليون دولار بتراجع قدره 500 مليار دولار من 12.7 تريليون دولار في مارس 2022 وذلك بسبب زيادة الاضطربات بالأسواق العامة والخاصة على حد سواء.

المصدر: فوربس