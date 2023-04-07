البورصة الأمريكية مغلقة.. فما السبب؟

تغلق بورصة "وول ستريت" الأمريكية أبوابها اليوم الجمعة بمناسبة الجمعة العظيمة على أن تستأنف التعاملات يوم الاثنين القادم.

وأمس الخميس، أغلق مؤشر "داو جونز" التعاملات على ارتفاع طفيف نسبته 0.01% عند 33458.29 نقطة، فيما أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا التعاملات عند 4105.2 نقطة، بزيادة نسبتها 0.36%.

وسجل مؤشر "ناسداك" عند الإغلاق قراءة عند 12087.96 نقطة، بارتفاع نسبته 0.76%، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

كذلك تشهد أسواق الأسهم الأوروبية عطلة نهاية أسبوع مطولة بمناسبة عيد الفصح انطلاقا من اليوم ومن المقرر أن تستأنف البورصات الأوروبية التعاملات يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: RT + بلومبرغ