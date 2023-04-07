مصدر مصري: ندرس إنشاء بطاقة خاصة بالسياح

كشف مصدر عن "دراسة تطبيق إنشاء كارت للسائح عند زيارته مصر، من أجل التعامل به داخل المنشآت السياحية والفندقة خلال فترة وجوده في البلاد".

إقرأ المزيد

وأوضح المصدر، أن "الكارت عبارة عن بطاقة بها بيانات السائح، ويتم شحنه بالدولار أو اليورو حسب العملة المتواجدة مع السائح، ومن خلاله يستطيع إنهاء جميع معاملاته المالية ومنها شراء تذاكر، أو خطوط موبايل، أو حجز مطاعم، أو فنادق، بالإضافة إلى حجز جميع الأنشطة السياحية".

وأضاف أن دراسة تطبيق إنشاء الكارت الذكي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأخير لغرفة المنشآت السياحية والفندقة.

وسبق وترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الاجتماع الرابع للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بمقر الوزارة في الزمالك.

وبين الوزير، أن الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتحقيق نمو سنوي متواصل يتراوح ما بين 25% وحتى 30% سنويًا، مستعرضًا بعض المؤشرات الإيجابية الخاصة بحركة السياحة الوافدة لمصر وخاصة معدلات الحركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وموضحا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع السياحي الخاص.

المصدر: القاهرة 24