الإسرائيليون يتجهون إلى أعماق مصر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة أعداد ضخمة من الإسرائيليين للمعالم السياحية في العاصمة المصرية القاهرة خلال عام 2022.

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وقال موقع "غلوباس" الإخباري الإسرائيلي إن حوالي 20 ألف إسرائيلي زاروا القاهرة العام الماضي، متسائلا في الوقت نفسه: "هل القاهرة في طريقها لتحل محل شرم الشيخ كوجهة سياحية مفضلة للإسرائليين؟".

وأكد الموقع أنه خلال العام الماضي عبر آلاف الإسرائليين الحدود إلى مصر، وأنه جنبا إلى جنب مع السياحة المعروفة إلى شواطئ سيناء، تنمو صناعة الرحلات إلى أعماق البلاد من القاهرة والأهرامات إلى الأقصر وأسوان.

ونقل الموقع العبري، عن سائح إسرائيلي يدعى أهارون أمويل ميلو، الذي زار القاهرة برفقة 30 إسرائيليا آخر في رحلة منظمة إلى القاهرة في فبراير الماضي، قوله إنه غادر إلى القاهرة رغم التحذيرات التي سمعها بوسائل إعلام إسرائيلية من مخاوف اندلاع مظاهرات في مصر بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف: "كان المصريون ودودون جدا في الفنادق، وعلى متن السفينة التي أبحرنا بها في النيل وفي كل مكان، وكان حولنا جميع أنواع رجال الشرطة وكان هناك رجل أمن قريبا منا باستمرار، لذلك كان الشعور بالأمان شديدا للغاية".

المصدر: موقع "غلوباس"