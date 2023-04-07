"الفاو" تعلن تراجع أسعار المواد الغذائية 20.5%

انخفضت أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية بنسبة 20.5 بالمائة خلال فترة اثني عشر شهرا منذ مارس 2022، بحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة ''فاو''.

وقالت المنظمة إن مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ متوسطه 126.9 نقطة الشهر الماضي مقابل 129.7 لشهر فبراير. وكانت أدنى قراءة منذ يوليو 2021.

وقال ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين في الـ"فاو" في بيان "بينما انخفضت الأسعار على المستوى العالمي، فإنها لا تزال مرتفعة للغاية وتستمر في الارتفاع في الأسواق المحلية، مما يفرض تحديات إضافية على الأمن الغذائي".

وأضاف: "هذا هو الحال بشكل خاص في البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء، مع تفاقم الوضع بسبب انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي أو اليورو وتزايد أعباء الديون".

وانخفض مؤشر الـ"فاو" لأسعار الحبوب 5.6 بالمئة على أساس شهري في مارس، مع تراجع أسعار القمح 7.1 بالمئة والذرة 4.6 بالمئة والأرز 3.2 بالمئة.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 3.0٪، بانخفاض نحو 47.7٪ عن المستوى الذي سجله المؤشر في مارس 2022، بينما تراجع مؤشر الألبان 0.8٪. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع سعر السكر بنسبة 1.5٪ إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2016، متأثرا بمخاوف من تراجع آفاق الإنتاج في الهند وتايلاند والصين. كما ارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 0.8٪.

المصدر: "رويترز"