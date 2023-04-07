تشمل ألعابا للأطفال.. حزمة جديدة من العقوبات اليابانية ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن حزمة جديدة من العقوبات التي فرضتها اليابان على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

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وتشمل القائمة المحدثة للمنتجات المحظور تصديرها إلى روسيا، على وجه الخصوص، البالونات والطائرات الشراعية والطائرات دون محرك ومكوناتها، والمظلات وأنظمة فرملة الطائرات والمعدات الأرضية لتدريب الطيارين، والطائرات بدون طيار ومكوناتها.

كما يحظر تصدير جميع ألعاب الأطفال ذات العجلات وكذلك النماذج المصغرة الجاهزة والأحاجي والألغاز.

بالإضافة إلى ذلك، يدور الحديث عن فرض حظر على توريد الحديد المدرفل والصلب المدرفل غير السبائكي والصلب المقاوم للصدأ أو غيره من أنواع الصلب السبائكي.

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وتشمل القائمة أجهزة قياس كثافة السوائل، والبارومترات، وأدوات قياس الضغط والتدفق والمستوى والمعايير الأخرى للسوائل أو الغازات، وأدوات التحليل الفيزيائي والكيميائي والجوي.

ويحظر أيضا تصدير التلسكوبات والمناظير والأدوات البصرية والبوصلات وأدوات الملاحة، بالإضافة إلى الكاميرات المصممة للتصوير تحت الماء وفي الجو، وكذلك عربات الغولف.

وتستمر اليابان في حملتها المناهضة ضد روسيا حيث فرضت في السابق سلسلة عقوبات شملت العديد من مسؤولي القيادة الروسية، وأشخاصا ومؤسسات ومصارف وغيرها.

المصدر: "تاس"