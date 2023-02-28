عقوبات يابانية جديدة ضد موظفين في الكرملين وضد نائب وزير الدفاع الروسي

قالت وزارة خارجية اليابان في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحكومة فرضت عقوبات شخصية ضد كبار المسؤولين في الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية.

ووفقا للبيان، تشمل العقوبات اليابانية الجديدة، ألكسندر خاريتشيف رئيس مديرية ضمان نشاط مجلس الدولة في الكرملين، وكذلك نائبه بوريس رابوبورت.

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وشملت العقوبات اليابانية الجديدة أيضا نائب وزير الدفاع الروسي رئيس المديرية السياسية العسكرية العامة في الجيش الروسي الفريق أول فيكتور جوريميكين، ورئيس شركة "كلاشينكوف" للصناعات الحربية آلان لوشنيكوف.

وبشكل إجمالي تتضمن قائمة العقوبات اليابانية الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم 28 فبراير، 48 شخصا و73 مؤسسة ومصرفا من روسيا.

المصدر: نوفوستي