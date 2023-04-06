مصر تطالب بزيادة العمالة الصينية المدربة

طالب وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، بزيادة أعداد العمالة الصينية المدربة والمصرية للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة.

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وأكد الوزير المصري لمسؤولي شركة "cscec" الصينية، بالإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة المدربة الصينية والمصرية، للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات مشروع منطقة الأعمال المركزية، في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، طبقاً للمعايير العالمية، مؤكداً أن وزارة الإسكان، حريصة على تقديم مختلف أشكال الدعم لشركة "cscec" الصينية، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع المهم، الذي يتم تنفيذه لأول مرة بمصر.

كما أكد وزير الإسكان أن هناك اهتماما كبيرا بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

المصدر: الشروق