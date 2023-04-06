البورصة المصرية تتكبد خسائر ضخمة

هبطت البورصة المصرية بصورة ملحوظة، اليوم الخميس، واقتربت خسائرها من 2%، بعد استقرار نسبي أمس الأربعاء.

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وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.82%، ووصل إلى مستوى 16709.28 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد تحرك في نطاق ضيق أمس، محافظا على تواجده في منطقة اللون الأخضر ، وأغلق الجلسة فوق 17 ألف نقطة.

ويمثل هذا المستوى نقطة مقاومة يدور حولها المؤشر الرئيسي منذ أيام، حيث يصعد فوقها ثم يعود مجددا أسفلها.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "لايزال المؤشر يختبر مستوى المقاومة 17,000 نقطة وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.. ننصح بجني بعض الأرباح، بينما من يود الاحتفاظ يمكنه استخدام أقل مستوى في الجلسات الماضية لحماية الأرباح" .

وأضاف:"يقف مستوى الدعم الأول عند 16,700 نقطة، وفي حالة كسر 17,000 نقطة، ستصبح المقاومة التالية عند 17,360 نقطة".

المصدر: الشروق