الجيش المصري يطرح شركاته لمستثمر استراتيجي

قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، إن مستشاري الطرح بدأوا تلقي العروض من المستثمرين في طرح شركتي وطنية وصافي التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية لمستثمر استراتيجي.

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وهذه الشركات هي إحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية، متوقعا أن يتم الطرح لمستثمر استراتيجي أولا في غضون أسابيع قليلة ثم طرح حصص من الشركتين في البورصة لاحقا.

وأضاف سليمان أن صندوق مصر السيادي سيرفع رأسماله بعد الانتهاء من تقييم أصول شركة مصر القابضة للتأمين والتي تم ضمها مؤخراً إلى الصندوق، مشيراً إلى أن ضم هذه الشركة بما تمتلكه من أصول ضخمة سيضاعف حجم الأصول المملوكة لصندوق مصر السيادي.

وعن نسب الطرح في الشركات التي يجري الترويج لها أكد سليمان أنه لا توجد أي نسبة محددة في الشركات المطروحة وأن من حق المستثمرين التقدم للحصول على أي نسبة في هذه الشركات.

وأضاف سليمان بأن جودة الأصول المطروحة ستكون قادرة على جذب المستثمرين على الرغم من الأزمات العالمية الراهنة.

كما توقع أن يصل عدد الشركات التي سيتم ضمها إلى صندوق ما قبل الطروحات إلى 12 شركة بحلول منتصف العام الجاري، مشيراً إلى أن الصندوق يضم حالياً 8 شركات يجري الترويج لها.

المصدر : وكالات