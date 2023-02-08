لأول مرة.. مصر تطرح 32 شركة بينها شركات للجيش في البورصة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء لعامين مقبلين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وأعلن رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، طرح 32 شركة مملوكة للدولة بينها 3 بنوك وشركتا (وطنية وصافي) في البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

وتابع مصطفى مدبولي: "25% من تلك الشركات سيتم طرحها خلال 6 أشهر، وهذا شيء مهم وسنسعى لأن نجزهم مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة".

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن 3 بنوك سيتم طرحها هي "القاهرة، المصرف المتحد، والعربي الإفريقي الدولي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري".

ونوه بأن الشركات تطرح لأول مرة في البورصة، بينها شركتان تابعتان لجهاز الخدمة الوطنية سيتم طرحهما هما صافي ووطنية، متوقعا طرح شركات أخرى بالبورصة بعد الـ32 شركة.

المصدر: RT