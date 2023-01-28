مصر تعلن تفاصيل خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة خلال أسبوعين

تعتزم مصر الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية بالبورصة في 2023 خلال أسبوعين، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وقال مدبولي في تصريحات من العاصمة الإدارية الجديدة إن "المجلس سيعلن عن خطة طرح كل الشركات المزمع طرحها بأسمائها على مدار عام 2023".

وصرح رئيس مجلس الوزراء بأنه ناقش خلال الفترة الماضية تنشيط البورصة المصرية، مؤكدا أنه وفي أقل من أسبوعين سوف يتم الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن عددا من المؤسسات الدولية أشادت بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" ثبت تصنيف مصر الاقتصادي.

ويأتي الإعلان المرتقب بعد سلسلة من تأجيلات خطة الطرح نتيجة ظروف السوق غير المواتية، كما يأتي تنفيذا لاتجاه الحكومة لتفعيل وثيقة ملكية الدولة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتنشيط سوق المال.

في 3 يناير الجاري، كشف التقرير السنوي للبورصة المصرية عن جاهزية 4 شركات حكومية تمهيدا لطرح حصص منها في البورصة ضمن برنامج الطروحات، تضمنت "بنك القاهرة"، و"مصر لتأمينات الحياة"، و"الحفر المصرية"، و"إيلاب" التابعة لقطاع البترول.

وتوقع تقرير البورصة كذلك أن يتم قيد وطرح حصص من 8 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي تضم شركات "إنبي"، و"مصر للتأمين"، وبنك الإسكندرية، و"ميدور"، و"إيثيدكو"، وأسيوط لتكرير البترول، والمصرية "ميثانكس" لإنتاج الميثانول، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالات