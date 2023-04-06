انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من الركود

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة أثارت مخاوف من ركود عالمي ما سيؤثر على الطلب على الخام.

وتم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، عند 80.18 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.53% عن سعر التسوية السابق.

في حين جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 84.63 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.44% عن سعر الإغلاق السابق.

ورغم تراجع أسعار النفط إلا أنها تتجه نحو تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي، وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت دول في مجموعة "أوبك+" عن تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج.

المصدر: RT + بلومبرغ