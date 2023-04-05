قطاع الخدمات في روسيا يسجل أسرع وتيرة نمو في نحو عامين ونصف العام

واصل مؤشر PMI لقطاع الخدمات الروسي ارتفاعه، وصعد مؤشر مديري المشتريات لهذا القطاع في مارس 2023 إلى 58.1 نقطة، وفقا لدراسة لمؤسسة S&P Global.

إقرأ المزيد

وبذلك يكون المؤشر قد سجل في مارس الماضي ارتفاعا ملحوظا من المستوى المسجل في فبراير الماضي حينها بلغ 53.1 نقطة.

وأشارت المؤسسة إلى أن مؤشر PMI لقطاع الخدمات الروسي صعد الشهر الماضي بأسرع وتيرة في ما يقرب من عامين ونصف، مدعوما بتحسن ظروف الطلب وزيادة النمو في الطلبات الجديدة.

وتشير قيمة مؤشر PMI (مؤشر مديري المشتريات) فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط التجاري، وتحت هذا المستوى – إلى تباطئه.

المصدر: إنترفاكس