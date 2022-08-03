روسيا.. مؤشر يظهر ارتفاع النشاط في قطاع الخدمات

كشفت دراسة عن ارتفاع نشاط الأعمال في قطاع الخدمات في روسيا بشهر يوليو الماضي، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه دول مخاطر حدوث ركود اقتصادي وتعاني من ارتفاع الأسعار.

وقالت مؤسسة S&P Global، في الدراسة، إن مؤشر نشاط الأعمال PMI (مؤشر مديري المشتريات) ارتفع إلى 54.7 نقطة في يوليو عام 2022 مقابل 51.7 نقطة في يونيو من نفس العام.

وعن دلالة هذه الارتفاع أضافت المؤسسة قائلة: "تدل البيانات في يوليو 2022 على أقوى نمو في النشاط التجاري منذ يونيو 2021، ويعود سبب ذلك إلى زيادة الطلبيات الجديدة من الموردين الروس وزيادة الطلب المحلي".

كذلك أشارت الدراسة إلى أنه تم تسجيل زيادة في الإنتاج في قطاع الخدمات في روسيا، للمرة الثانية على التوالي منذ بداية الربع الثالث من هذا العام، ونوهت الدراسة بأن النمو في عدد الطلبيات الجديدة كان الأسرع منذ أغسطس 2020.

وتشير قيمة مؤشر PMI (مؤشر مديري المشتريات) فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط التجاري، وتحت هذا المستوى – إلى تباطئه.

المصدر: تاس