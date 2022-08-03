 
مباشر
عاجل
"إرنا": طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 22 انحرفت عن المدرج في مطار شيراز وإصابة الطيار ومساعده

روسيا.. مؤشر يظهر ارتفاع النشاط في قطاع الخدمات

مال وأعمال

روسيا.. مؤشر يظهر ارتفاع النشاط في قطاع الخدمات
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjix

 كشفت دراسة عن ارتفاع نشاط الأعمال في قطاع الخدمات في روسيا بشهر يوليو الماضي، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه دول مخاطر حدوث ركود اقتصادي وتعاني من ارتفاع الأسعار.

وقالت مؤسسة S&P Global، في الدراسة، إن مؤشر نشاط الأعمال PMI (مؤشر مديري المشتريات) ارتفع إلى 54.7 نقطة في يوليو عام 2022 مقابل 51.7 نقطة في يونيو من نفس العام.

وعن دلالة هذه الارتفاع أضافت المؤسسة قائلة: "تدل البيانات في يوليو 2022 على أقوى نمو في النشاط التجاري منذ يونيو 2021، ويعود سبب ذلك إلى زيادة الطلبيات الجديدة من الموردين الروس وزيادة الطلب المحلي".

كذلك أشارت الدراسة إلى أنه تم تسجيل زيادة في الإنتاج في قطاع الخدمات في روسيا، للمرة الثانية على التوالي منذ بداية الربع الثالث من هذا العام، ونوهت الدراسة بأن النمو في عدد الطلبيات الجديدة كان الأسرع منذ أغسطس 2020.

وتشير قيمة مؤشر PMI (مؤشر مديري المشتريات) فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط التجاري، وتحت هذا المستوى – إلى تباطئه.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور