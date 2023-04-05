ترامب: الدولار ينهار وهذه هزيمة غير مسبوقة في 200 عام

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريبا، مشيرا إلى أن ذلك سيهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين دول العالم.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في ولاية فلوريدا: "عملتنا تنهار وقريبا لن يكون الدولار هو العملة العالمية، إنها هزيمة غير مسبوقة في 200 عام، وهذا سيبعدنا عن مكانتنا كقوة عظمى".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن "الولايات المتحدة في حالة فوضى. اقتصادنا ينهار، والتضخم خارج عن السيطرة".

وكان ترامب قد دفع، أمام المحكمة، مساء أمس، بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية وجهت إليه، وذلك في إطار ما يعرف بـ"مدفوعات شراء الصمت" لعام 2016، وتعد هذه الاتهامات أول اتهامات جنائية توجه لرئيس أمريكي سابق.

المصدر: تاس