"فوربس" تحدد أغنى رجل في الإمارات

حافظ مؤسس تطبيق "تلغرام" الشهير بافيل دوروف على مكانته كأغنى رجل يعيش في الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت ثروته 11.5 مليار دولار، بحسب تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية.

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وأظهر تصنيف مجلة "فوربس" للعام 2023، أن دوروف جاء في المركز 148 عالميا بثروة تبلغ قيمتها 11.5 مليار دولار، فيما حل حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك العقارية، في المركز 611 عالميا، حيث ارتفعت قيمة ثروته إلى 4.5 مليار دولار.

وجاءت عائلة عبدالله بن أحمد الغرير في المركز 982 بثروة تبلغ 3 مليارات دولار، يليها عبدالله الفطيم وعائلته في المركز ال 1272 بثروة تبلغ 2.4 مليار دولار.

وبافل دوروف من مواليد مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو مقيم في دبي منذ العام 2017، والجنسية الإماراتية تعد المواطنة الرابعة للملياردير الروسي.

وأصبح بذلك دوروف يمتلك 4 جنسيات: الروسية والإماراتية والفرنسية وجنسية دولة Saint Kitts and Nevis، وهي جزيرة واقعة بين المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي.

المصدر: RT + فوربس