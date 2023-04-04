بوتين: الاقتصاد الروسي دخل في دورة نمو جديدة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن العمل في وضع مكثف يعطي نتائج إيجابية، وقد تم تسجيل دورة جديدة من نمو الاقتصاد الروسي.

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وقال الرئيس الروسي خلال حديثه في اجتماع لمجلس الدولة لتطوير الصناعة في ظل العقوبات، إن المبادرين الغربيين للعقوبات قطعوا العلاقات بشكل مفاجئ، لكن روسيا تمكنت من ضمان استقرار الوضع الاقتصادي.

وأضاف بوتين، أن "العمل بوتيرة سريعة يعطي نتائج إيجابية، لقد تحدثت عن هذا في رسالتي، تمكنا من الدخول في دورة جديدة من النمو الاقتصادي. واليوم، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات الوضع، سنحدد خطوات أخرى في تطوير الصناعة".

وعقد اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء في مدينة تولا، التي تبعد نحو 185 كيلومترا جنوب العاصمة الروسية موسكو، حيث قام بوتين اليوم بزيارة معمل "تولازيلدورماش"، المتخصص في صناعة أنواع مختلفة من عربات القطارات.

المصدر: برايم