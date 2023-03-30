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الإمارات.. صرف المعاشات التقاعدية قبيل عيدي الفطر والأضحى

مال وأعمال

الإمارات.. صرف المعاشات التقاعدية قبيل عيدي الفطر والأضحى
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات
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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات عن إعادة جدولة صرف المعاشات التقاعدية للربع الثاني من العام الجاري، بحيث تصرف قبل حلول عيدي الفطر والأضحى.

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وقالت الهيئة إنه سيتم صرف معاشات شهر أبريل 2023، يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر نفسه، كما سيتم صرف معاشات مايو يوم الجمعة الموافق 26 من الشهر، وستصرف معاشات شهر يونيو يوم الجمعة الموافق 23 من الشهر.

وأكدت الهيئة حرصها على الاهتمام بكل التفاصيل التي تتعلق بحياة المواطنين، باعتباره نهجا رسخته حكومة دولة الإمارات من خلال جميع مبادراتها الإنسانية والاجتماعية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

يذكر أن معاشات شهر مارس الجاري 2023 بلغت قيمتها (689.776.900.32) درهما، بزيادة قدرها (46.248.072) درهما عن معاشات مارس من العام الماضي 2022، الذي بلغت فيهه قيمة المعاشات المصروفة (643.528.828.09) دراهم.

المصدر: وام

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