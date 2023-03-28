الصين تتمّ أول صفقة للغاز المسال باليوان

أعلنت بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي الثلاثاء، أن شركة الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك)، و"توتال إنرجيز" الفرنسية أتمّتا أول صفقة للغاز الطبيعي المسال، باليوان.

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وقالت بورصة شنغهاي في بيان إن المعاملة شملت نحو 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الإمارات، مما يعرض قناة جديدة لتجار الموارد الدوليين للمشاركة في السوق الصينية.

وتركز الصين على تسوية معاملات النفط والغاز باليوان على مدى السنوات الماضية في محاولة لترسيخ مكانة عملتها دوليا والحد من هيمنة الدولار على التجارة العالمية.

وفقا لرئيس البورصة Guo Xu، فإن أول معاملة دولية للغاز الطبيعي المسال تمت تسويتها باليوان تعزز التسعير متعدد العملات والتسوية والدفع عبر الحدود.

وقال إن البورصة ستتواصل بنشاط مع تجار الموارد الدوليين وتعزز بناء البنية التحتية المالية لأعمال التسوية باليوان، مع تعزيز قدرات التجارة الرقمية لتوفير قنوات أكثر ملاءمة لموارد النفط والغاز المحلية والدولية.

المصدر: موقع "تشاينا ديلي"