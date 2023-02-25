قوة الصين في سوق الغاز أرعبت الغرب

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول دور الصين في سوق الطاقة العالمية.

وجاء في المقال: اكتسبت الصين القدرة على السيطرة على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، والمحللون الغربيون يدقون ناقوس الخطر. إلا أن الصين مستورد للغاز، وعادةً ما يمتلك المصدرون فقط مثل هذه القوة.

وفقًا لتحليل BloombergNEF، تستأثر الشركات الصينية بحوالي 15٪ من جميع عقود توريد الغاز الطبيعي المسال حتى العام 2027. وهذا الاتجاه سوف يتعزز.

وقد حصلت الصين حقًا على فرصة للتأثير في سوق الغاز الطبيعي المسال. ولكن، لم يكن هذا هدفا سعت إليه بكين.

تعليقا على ذلك، قال خبير الطاقة إيغور يوشكوف: "لا أظن أن هذه مناورة صينية ماكرة وأن الشركات الصينية تعاقدت على وجه التحديد على الغاز الطبيعي المسال من أجل أن الاتجار به في السوق. فالوضع، ببساطة، تطور في العام 2022 بهذه الطريقة.

أولا، زادت الصين إنتاج الفحم واستهلاكه؛ وثانيًا، كان استهلاك الطاقة غير مستقر، حيث أُغلقت المقاطعات الصينية بأكملها تقريبًا بسبب الوباء. لذلك، عندما أتيحت للصين فرصة إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال المتعاقدة عليه بالفعل، ولم يعد ضروريا للسوق المحلية، بدأت بطبيعة الحال في بيعه إلى السوق الخارجية".

علاوة على ذلك، فلا ينبغي أن يغضب الغرب، بل يجب أن يشكر بكين. ففي العام الماضي قدمت عمليا هدية كبيرة لسوق الغاز العالمية، وقبل كل شيء للأوروبيين.

"ففي 2022، سجل الأوروبيون أرقامًا قياسية لأسعار الغاز، على الرغم من حقيقة أن الصين لم تنافسهم في الواقع على الغاز الطبيعي المسال. على العكس من ذلك، باعت بكين الغاز للأوروبيين، وسدت العجز. لو لم تتأثر الصين بمشاكل فيروس كورونا، وتطور الاقتصاد الصيني بوتيرة طبيعية، لكان وضع الأوروبيين أسوأ.. كان السعر سيرتفع حتى أعلى مما حدث، وصولا إلى 5-6 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب".

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