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كينيا تبتعد عن الدولار في صفقات شراء النفط مع السعودية

مال وأعمال

كينيا تبتعد عن الدولار في صفقات شراء النفط مع السعودية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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وقع الرئيس الكيني وليام روتو اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لشراء النفط بالعملة الكينية الشلن الكيني بدلا من الدولار الأمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" اليوم.

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ويأتي ذلك في ظل وصول سعر صرف العملة الأمريكية إلى 145.5 شلن بسبب زيادة الطلب من قبل المستوردين على الدولار، وقد اتهم الرئيس روتو كارتلات النفط بتخزين الدولار في ظل الأزمة مما أدى إلى نقص الوقود في جميع أنحاء كينيا.

قال روتو: "سأقدم لك نصيحة مجانية للجهات التي تكدس الدولارات قد تتعرضون لخسائر بالتأكيد، ومن الأفضل أن تفعل ما يجب أن تقوموا به، لأن هذه السوق ستكون مختلفة في غضون أسبوعين".

ووفقا لرئيسا كينيا فإن شراء النفط بالعملة المحلية سيوفر العملة الأمريكية في البلاد. وتستورد كينيا معظم وقودها من دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتدفع ثمنه بالدولار.

وفي وقت سابق، ذكرت  صحيفة  "وول ستريت جورنال"، أن  السعودية  تدرس  قبول  اليوان  الصيني  بدلا  عن  الدولار  في  مبيعات  النفط  للصين.

المصدر: سبوتنيك

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