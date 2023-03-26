"أرامكو": زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول 2027 لتعزيز أمن الطاقة الصيني

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر الأحد، دعم الشركة لأمن الطاقة والتنمية في الصين على المدى الطويل.

إقرأ المزيد

وقال الناصر في كلمة له أمام منتدى في بكين إن "أرامكو" لديها شراكات وتقنيات لخفض الانبعاثات مع الصين لتوفير منتجات منخفضة الكربون.

وأكد أن زيادة "أرامكو" طاقتها الإنتاجية بمقدار مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، ستعزز "أمن الطاقة الصيني" على المدى الطويل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أن التحول العالمي للطاقة يحتاج بشدة إلى "بعض الواقعية والوضوح".

المصدر: سبق