"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي يتوقع عائدات بنسبة 2.6٪ من توظيف الأصول الروسية المجمدة

قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن المفوضية الأوروبية تنظر في إمكانية الحصول على دخل قدره 2.6٪ من استثمار أصول البنك المركزي الروسي المجمدة من قبل الغرب.

ووفقا للصحيفة، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن حوالي ثلثي احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة البالغة 300 مليار دولار، توجد في دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا.

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وذكرت الصحيفة أن 191 مليار يورو من هذه الأموال توجد في بلجيكا، و 21 مليار يورو - في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، لم يتم ذكر اسمها.

وترى المفوضية الأوروبية، أن استثمار هذه المليارات في "أصول سائلة" ذات تصنيفات عالية وآجال استحقاق قصيرة نسبيا يمكن أن يحقق "عوائد سنوية كبيرة بمتوسط ​​2.6٪ تقريبا".

وترى الصحيفة، أنه نتيجة للاستحواذ المحتمل على هذه الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، قد تظهر أسئلة قانونية وسياسية واقتصادية فيما يتعلق بشرعية مثل هذه الإجراءات، ولذلك تم الشهر الماضي تشكيل مجموعة عمل لبحث تنفيذ هذا الموضوع.

ونقلت الصحيفة عن أندرس أنليد رئيس المجموعة الخاصة بحراسة شروط استخدام الأصول المجمدة الروسية: "بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هناك إجماع على أنه من المهم للغاية دراسة هذه العملية بعناية وفقا للتعليمات، بما في ذلك توافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".

ونوهت الصحيفة، بأنه ستتم مناقشة مسألة استخدام الأصول المجمدة في اجتماع لمجموعة الخبراء يوم 28 مارس.

المصدر: تاس