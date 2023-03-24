مصر تتفوق على السعودية وإيران في أهم منتج في رمضان

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مصر جاءت في المركز الأول عالميا في إنتاج التمور بمعدل 1748 طنا في العام لتتفوق على السعودية وإيران في إنتاجه.

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ويتم حاليا إنتاج التمور ذات القيمة التسويقية المرتفعة والمطلوبة لدى الأسواق الدولية، وعلى رأسها التمور المنتجة من المشروع القومى الخاص بإنشاء أكبر مزرعة نخيل تمر بالعالم على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى، حيث تؤكد الإحصائيات زيادة مستمرة وملحوظة في عدد النخيل الكلي والمثمر تصل لـ3 ملايين و600 ألف نخلة.

وعن أعلى محافظات في إنتاج التمور في مصر جاء بالترتيب أسوان، الوادي الجديد، الجيزة، الشرقية، والبحيرة، وذلك من خلال 15,5 مليون نخلة، على مساحة إجمالية نحو 135 ألف فدان، تمثل إجمالي المساحة المزروعة بالنخيل في محافظات مصر.

ورغم أن مصر لم تتعاف بعد من سوس النخيل الذي أصاب الأشجار منذ عدة أعوام، فإنها تعتبر أكبر منتج للتمور في العالم، إذ تجاري كلا من السعودية وإيران في حجم الإنتاج. وذلك وفقاً لإحصائيات وبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وتعتبر السعودية أكبر مصدر من حيث الكمية، بإجمالي صادرات يعادل 318 ألف طن سنويا بقيمة 325 مليون دولار. أما على صعيد الاستهلاك، فتشهد سلطنة عمان أعلى نسبة استهلاك فردى في العالم، بما يعادل نحو 50 كيلوغرام للشخص سنويا.

المصدر: الوفد