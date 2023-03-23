الروبل يعوض بعض خسائره

صعدت العملة الروسية أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، اليوم الخميس، وبذلك عوض الروبل جزءا من الخسائر التي مني بها في الفترة السابقة.

وبحلول الساعة 14:59 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.08 روبل (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 75.95 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 60 كوبيكا إلى 82.60 روبل، وفقا لبيانات التداولات.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.33% إلى 2385.7 نقطة، وجاء ذلك خلافا لمؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS، الذي صعد بنسبة 0.99% إلى 989.60 نقطة.

المصدر: RT