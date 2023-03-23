"سيليكون فالي" ضاعف قروضه إلى المسؤولين والمدراء قبل أشهر من انهياره

ضاعف بنك "سيليكون فالي" إقراضه للمسؤولين والمديرين على البنوك بأكثر من ثلاثة أضعاف في نهاية عام 2022، قبل أشهر فقط من انهياره، حسب بيانات القروض الداخلية للمصرف.

وكشفت البيانات التي عادة يتم إبلاغ الحكومة الفيدرالية بها، أن القروض الممنوحة للمسؤولين والمديرين والمساهمين الرئيسيين والمصالح ذات الصلة قفزت من 66 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022 إلى 219 مليون دولار في الربع الرابع.

وجاءت القفزة في القروض المقدمة إلى هذه الفئة على البنوك في الوقت الذي لاحظ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي مشاكل في كيفية تتبع بنك "سيليكون فالي" لمخاطر أسعار الفائدة، أو مدى تعرض البنك للتغيرات في أسعار الفائدة.

وهذا يعتبر مبلغا قياسيا بالدولار من القروض الممنوحة للمسؤولين والمديرين والمساهمين الرئيسيين، يعود إلى عقدين على الأقل.

وكان البنك قد استثمر بكثافة في الأوراق المالية طويلة الأجل المدعومة بالرهن العقاري عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة خلال الوباء.

ومع ذلك ، مع ارتفاع أسعار الفائدة، خسرت استثمارات بنك "سيليكون فالي" حوالي 15 مليار دولار.

ورفع المسؤولون أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 0.25 نقطة مئوية بعد أن دفعت الإخفاقات العديدة في القطاع المصرفي بعض المحللين في وول ستريت إلى الدعوة إلى التوقف.

المصدر: The Hill