بعد انهيار بنك "سيليكون فالي".. أين يضع أثرياء المستثمرين أموالهم؟

أثار انهيار بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة والانشقاقات المحتملة في شبكة البنوك الإقليمية مخاوف لدى المستثمرين الأثرياء والأسر الغنية، خاصة مع انتقال الأزمة إلى أوروبا أيضا.

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ووفقا لمستشاري الثروة في تقرير نشرته "سي إن بي سي"،‏ يقوم المستثمرون الأثرياء والأسر الغنية بتحويل المزيد من أموالهم من الأرصدة ‏النقدية من البنوك إلى سندات الخزانة، كما يضخونها في أسواق المال وغيرها من ‏الأدوات قصيرة الأجل.

وعادة ما يحتفظ المستثمرون أصحاب الثروات العالية بملايين الدولارات أو حتى ‏عشرات الملايين نقدا في حساباتهم المصرفية، لتغطية الفواتير والنفقات غير ‏المتوقعة. وغالبا ما تكون أرصدة هذه الشركات أعلى بكثير من حد التأمين ‏FDIC‏ ‏بقيمة 250.000 دولار.

‏وبعد انهيار بنك وادي السيليكون والانشقاقات المحتملة في شبكة البنوك الإقليمية، ‏يقول مستشارو الثروة إن العديد من العملاء يطرحون الآن أسئلة أساسية حول ‏كيفية ومكان الاحتفاظ بأموالهم.‏

وقال مايكل زونر، الشريك الإداري في مكاتب ‏"WE Family‏"، التي تقدم المشورة ‏للمستثمرين الأثرياء والمكاتب العائلية: "خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ‏كان هناك الكثير من القلق. الأسئلة التي تلقيتها مباشرة يومي السبت والأحد من ‏العملاء كانت" كيف يتم توزيع أموالي؟ هل هو في الواقع مدرج في الميزانية ‏العمومية للبنك؟ "وهؤلاء مستثمرون وعائلات متطورة للغاية وناجحون للغاية لم ‏يفكروا في هذا السؤال من قبل".‏

ويضيف باتريك دواير، العضو المنتدب في ‏NewEdge Wealth‏، "لقد كانت هذه ‏دعوة حقيقية للاستيقاظ للأفراد من أصحاب الثروات العالية الذين لديهم نقود."‏

وأدت أزمة ‏SVB‏ إلى تسريع دفعة أوسع من قبل المستثمرين الأثرياء خلال العام ‏الماضي لنقل النقد من أرصدة البنوك إلى ‏Treasurys‏ وأسواق المال. مع ‏الارتفاعات السريعة للاحتياطي الفيدرالي، يمكن أن تقدم الخزينة وأسواق المال ‏الآن عائدا خاليا من المخاطر بنسبة 4٪ أو 5٪، وغالبا ما يضاعف العائد على ‏حساب التوفير أو الحساب الجاري.

ونتيجة لذلك، كان المستثمرون الأثرياء ‏والمكاتب العائلية ينقلون جميع أرصدتهم النقدية باستثناء جزء صغير منها إلى ‏استثمارات ذات عائد نقدي أعلى، والتي لا تكون عادةً في الميزانية العمومية ‏للبنوك.‏

في الوقت نفسه، بدأ العديد من كبار المستثمرين في سحب الأموال من الأسهم ‏والاستثمارات الأخرى بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة والركود المحتمل.‏

وقال زونر: "لسنوات عديدة، لم يكن النقد مجرد استثمار مثير للاهتمام". "كانت ‏تدفع صفرا، لذلك لم يكن الناس مهتمين حقا بالنقود. على مدار العام الماضي، مع ‏ارتفاع المعدلات، ومع بدء الخوف من الركود الاقتصادي، بدأت الكثير من ‏العائلات في اتخاذ بعض المخاطرة بعيدا عن الطاولة. ذهب إلى نقد. وهكذا ‏أصبح النقد من منظور الاستثمار فجأة جزءا أكثر أهمية من المحفظة ".‏

وتنصح ‏Zeuner‏ المستثمرين المهتمين بشأن ودائعهم النقدية بطرح سؤالين أساسيين ‏على بنوكهم أو مستشاريهم: كيف يتم توزيع أموالي، وهل هو مدرج في الميزانية ‏العمومية للبنك؟ إذا تم استثمار الأموال النقدية في ‏Treasurys‏ والأدوات المالية ‏الأخرى، فمن المحتمل ألا تكون مدرجة في الميزانية العمومية للبنك ، وبالتالي ‏فهي ليست معرضة للخطر في حالة تشغيل البنك.‏

وكان بعض كبار المستثمرين يبتعدون تماما عن البنوك، حيث قاموا بتحويل أموالهم ‏إلى حسابات وصاية في شركات الوساطة وشركات مثل ‏Fidelity‏ وPershing‏. ‏يقولون إن حسابات الحراسة توفر معظم مزايا الحساب المصرفي، السماح ‏بالتحويلات البرقية وكتابة الشيكات ودفع الفواتير، ولكن بدون نفس المخاطر ‏وبإمكانية نقل أكبر.‏

وقال دواير من ‏NewEdge Wealth‏: "كان عملاؤنا إلى حد كبير يحتفظون ‏بأصولهم في ‏Fidelity‏ ، وهو ليس بنكا، لذا كان ذلك مريحا لهم للغاية".‏

وسيستمر المستثمرون الأثرياء والمكاتب العائلية في الاعتماد على البنوك للحصول ‏على القروض والرهون العقارية. يقول المستشارون إن استراتيجية البنوك التي ‏تطلب من العملاء الأثرياء منحهم ودائع أو علاقات مصرفية أولية مقابل قروض قد ‏تنتهي.‏

وقال دواير إن العملاء يدركون أيضا أنه يمكنهم عادة الحصول على قروض جيدة ‏الأسعار من عدة بنوك، وبالتالي لا يتعين عليهم تعريض ودائعهم النقدية للخطر.‏

وأضاف: "أعتقد أن العائلات تدرك أن هناك 4000 بنك في الولايات المتحدة ، ‏لذا فإن شخصًا ما سيقرضهم المال عندما يحتاجون إليه".‏

المصدر: "Fx News Today"