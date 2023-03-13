HSBC يستحوذ على وحدة "سيليكون فالي" في بريطانيا

استحوذ بنك "إتش أس بي سي" على فرع "سيليكون فالي بنك" في بريطانيا بتسهيل من الحكومة البريطانية، وذلك بعدما أعلن البنك إفلاسه الأسبوع الفائت.

وسهلت وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا بيع وحدة بنك سيليكون فالي الأمريكي في بريطانيا لصالح بنك إتش إس بي سي، وهو ما يضمن تأمين ودائع بقيمة 6.7 مليار جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار).

وكان المسؤولون البريطانيون عملوا يومي السبت والأحد للعثور على مشتر لوحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت في تغريدة على تويتر "قامت الحكومة وبنك إنجلترا هذا الصباح بتسهيل بيع وحدة بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة لبنك إتش إس بي سي."

وأضاف "سنحمي الودائع بدون دعم من دافعي الضرائب. قلت بالأمس إننا سنعتني بقطاع التكنولوجيا لدينا، وعملنا بشكل عاجل لتحقيق هذا الوعد".

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي ومؤسسة مالية ثانية هي سيغنِتشر بنك، ساعيا في الوقت نفسه لطمأنة الأمريكيين بأن ودائعهم في أمان.

المصدر: أ ب