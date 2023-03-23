"بعد عام من الصمت".. روسيا ترفع الغطاء عن حجم ما تملكه من الذهب

استأنف البنك المركزي الروسي الكشف عن احتياطياته من الذهب، الذي يعد جزءا من احتياطياته الدولية، ووفقا له فقد بلغت احتياطيات المعدن النفيس في بداية مارس الجاري 74.9 مليون أونصة.

وأفاد المركزي الروسي بأن احتياطيات الذهب بلغت في مطلع الشهر الجاري 74.9 مليون أونصة (2.33 ألف طن) بقيمة 135.6 مليار دولار.

وآخر مرة كشف فيها المركزي الروسي عن هذه المعلومات كان منذ حوالي عام في بداية فبراير 2022، حينها بلغت احتياطيات المعدن الأصفر 73.9 مليون أونصة مقابل احتياطيات عند 74.9 مليون أونصة تم تسجيلها مطلع مارس 2023.

ويعني ذلك أن المركزي الروسي رفع حيازته من المعدن الأصفر بمقدار مليون أونصة (حوالي 31 طنا) في نحو عام، ويأتي ذلك على الرغم من القيود والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو منذ فبراير 2022.

وقام المركزي الروسي بشراء الذهب بنشاط في الأعوام 2014 - 2019، وكان في صدارة البنوك المركزية في العالم من حيث مشتريات المعدن، ومنذ ربيع 2020 كانت وتيرة الشراء لا تذكر.

المصدر: إنترفاكس