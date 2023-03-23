تحسن طفيف لليرة السورية مقابل الدولار

حدد مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7150 ليرة للدولار الواحد.

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ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7797.08 ليرة سورية لليورو الواحد.

وكان المركزي السوري حدد أمس سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 7200 ليرة، ومقابل اليورو بـ 7753.68 ليرة سورية، ما يؤشر إلى تحسن طفيف بسعر الليرة.

يشار إلى أن هذه النشرة تصدر حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

المصدر: سانا