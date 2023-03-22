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المركزي السوري يحدد سعر صرف جديد للحوالات والصرافة

مال وأعمال

المركزي السوري يحدد سعر صرف جديد للحوالات والصرافة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حدد مصرف سوريا المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ7200 ليرة للدولار الواحد.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي السوري تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7753.68 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة السابقة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7250 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7737.20 ليرة سورية لليورو الواحد.

المصدر: سانا

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