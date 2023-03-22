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مصر تحصل على تمويل بـ7 مليارات دولار من البنك الدولي

مال وأعمال

مصر تحصل على تمويل بـ7 مليارات دولار من البنك الدولي
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وافق البنك الدولي على إطار شراكة جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 تحصل مصر من خلاله على تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار.

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وذكر البيان ان الإطار يتضمن تقديم مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وحوالي ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف أن البرنامج يهدف لدعم جهود مصر وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.

ويشترك في تنفيذ إطار الشراكة القطرية كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

ويستند هذا الإطار إلى مجموعة من الدراسات التي أجرتها مجموعة البنك الدولي تشمل الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.

المصدر: RT

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